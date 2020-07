Albstadt Messerstecher akzeptiert seine Strafe

Der 42-Jährige war am Abend des 15. Dezembers in einer Gastwirtschaft mit dem 36-Jährigen in Streit geraten, weil dieser, erbost über allzu viele Selfies seines Gegenübers, dessen Handy gegen die Wand geworfen und beschädigt hatte. Der schwer alkoholisierte 42-Jährige hatte seinen Kontrahenten danach im Freien gestellt und ihm einen Messerstich in die Leiste versetzt, der die Hauptschlagader durchtrennte. Das Opfer starb anderntags trotz dreier Notoperationen an den Folgen des Blutverlusts.

In der Hauptverhandlung hatte sich der Angeklagte auf Notwehr berufen und sein Verteidiger auf Freispruch plädiert. Staatsanwaltschaft und Nebenklage forderten eine Haftstrafe von 13 Jahren und zwei Monaten.