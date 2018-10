Albstadt Mensch im Bild und menschenleer

In der Zeichnung und Druckgrafik von Otto Dix (1891 bis 1969) geht es meist um den Menschen. Jeder Bleistiftstrich, Federzug und jede lithografische Farbfläche erzählt etwas über den Charakter der dargestellten Person, ihre Gefühle und die Situation, in der sie sich befindet. Anders ist es bei Brigitte Wagner, geboren 1940. Ihre farbigen, in Absprengtechnik entstandenen Impressionen zeigen urgewaltige Landschaften. Wie Einblicke in längst vergangene Zeiten schildern sie die reinen Kräfte der Natur. Und mit der Blattfolge "Herr Zinen spricht mit seinen Bäumen" nimmt uns Wagner mit in die landschaftliche Gedankenwelt einer von ihr erfundenen Figur.