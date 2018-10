Albstadt Mehr Licht, mehr Design, weniger Stellplätze

Albstadt-Ebingen. Heller, freundlicher, übersichtlicher: So könnte man wohl das frisch sanierte Parkhaus "Am Bahnhof" in Ebingen am ehesten beschreiben. Die verwucherten Randgitter am Gebäude wurden entfernt, genau so wie die 213 Leuchten aus dem Jahr 1991, die nun durch 331 energiesparende LED-Strahler ersetzt wurden. Die Stahlkonstruktion wurde in hellen Grau- und Weiß-Tönen frisch angestrichen, während jede einzelne Etage an den Zugängen zum Treppenhaus einen eigenen bunten Farbanstrich bekommen hat, damit sich die Parkhausnutzer nun nicht mehr nur an der Etagen-Nummer, sondern eben jetzt auch an der Etagen-Farbe merken können, wo sie ihr Auto abgestellt haben.