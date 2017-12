Albstadt Mehr Busse zum und vom Bol

Albstadt-Truchtelfingen. Wie eine Umfrage der Stadt Albstadt unter den Bewohnern des Bol ergeben hat, wünschen sich viele eine bessere Anbindung der Siedlung an den öffentlichen Personennahverkehr, konkret: eine Erweiterung des Fahrtenangebots auf der Linie 48.

344 Haushalte waren angeschrieben worden; davon hatten 159 den Fragebogen ausgefüllt zurückgeschickt. Über 100 finden das bisherige ÖPNV-Angebot innerhalb von Albstadt unzulänglich, mehr als 120 plädierten für mehr Fahrten auf den Bol. Als wichtigsten Zweck, zu dem man den Bus besteigen würde, nannten die Befragen "Erledigungen", gefolgt von Schule und Arbeit.

Die Stadt hat versucht, den Bedürfnissen der befragten Bürger gerecht zu werden, und bei den Firmen OVR und Eissler ein Fahrplanangebot in Auftrag gegeben, das sie am Donnerstagabend dem Ausschuss vorlegte. Der Entwurf sieht an Schultagen drei, an Ferientagen vier zusätzliche Fahrtenpaare vor: eines am Vormittag, eines – nur zur Ferienzeit – mittags, eines am frühen Nachmittag und eines abends.