Albstadt Mehr als 6000 Euro

Danach wurde der Basar offiziell von der Schulleitung und den Schülersprechern eröffnet. Schüler, Lehrer, Eltern und Freunde des Progymnasiums nutzten die Gelegenheit und erwarben Gebasteltes und Kulinarisches für den guten Zweck. Auch viele ehemalige Schüler zeigten durch ihr Kommen, dass das Sozialprojekt Adventsbazar einen sehr hohen Stellenwert im (Schul-)Leben aller hat. Dank der "offenen Geldbeutel" und der vielen Spenden – sei es das Taschengeld der Schüler oder in Form von Naturalien unter anderem von den Metzgereien Alt und Ruof – können mehr als 6000 Euro gespendet werden.

Dieses Jahr hat die SMV entschieden, die Spenden folgenden Organisationen zukommen zu lassen: St. Gabriel’s Hospital in Malawi, "Jardín del Eden" in Ecuador und "Planet Action" in Malawi. Die SMV stellt bei Interesse zu den verschiedenen Organisationen Kontakt her oder leitet Spenden weiter.