Albstadt Mayer & Cie. hat Großes vor

Die Auftragsbücher für die Flechtmaschinen hingegen seien auf Monate hinaus voll, denn für Hydraulikschläuche, etwa im Automobilbau und der Luftfahrt, gelten andere Gesetze. Dasselbe gelte für Schläuche, die im Offshore- Einsatz Pumpen auf dem Meeresgrund ansteuern.

Das erklärte Ziel: möglichst bald eine Forschungsabteilung aufbauen

Nach heutigem Stand ist die Produktion der Flechtmaschinen bis Anfang 2020 ausgelastet. Obwohl Rundstrick- und Flechtmaschinen nur bedingt verwandt seien, bestünden viele Synergieeffekte zwischen beiden Geschäftsfeldern. "Das war ein starkes Argument für die Integration", so Benjamin Mayer. "Unsere Neuinvestitionen halten sich in Grenzen, denn mit unseren bestehenden Werkzeug- und Produktionsmaschinen können wir viele Teile der Flechtmaschinen herstellen. Mitarbeiter aus der Montage können nicht nur Rundstrickmaschinen bauen, Mitarbeiter im Versand nicht nur Rundstrickmaschinen verschicken."

Auch was das wichtige Feld der Forschung und Entwicklung anbelangt, erwartet sich Mayer & Cie. einen positiven Effekt. Allerdings laute hier das erklärte Ziel, möglichst bald eine eigene Forschungsabteilung aufzubauen.

Im Januar 2019 nimmt Braidtech die Serienproduktion in Tailfingen auf. Knappe zwölf Monate haben die Vorbereitungen dieses Meilensteins in Anspruch genommen: Es galt, Räume bereitzustellen, die Produktionsstraße vorzubereiten, die Beschaffung zu organisieren – und nicht zuletzt das Team aufzustellen. Das umfasst gegenwärtig zwölf Mitarbeiter, die produktionsnahe Tätigkeiten ausführen, etwa in der Montage, in der Qualitätskontrolle und der Logistik. Mit Hochdruck arbeiten sie daran, den Prototyp des ersten Anlagentyps fertigzustellen.

Patrick Moser, Geschäftsführer des neuen Geschäftsbereichs Mayer Braidtech, erklärt: "Das Modell als solches ist zwar erprobt und etabliert. Für uns am Standort, unter den neuen Gegebenheiten, ist es aber die Nullserienmaschine."

Schon gut eingespielt sind die Vertriebsstrukturen, da sich Mayer Braidtech seit Jahren um den weltweiten Vertrieb der Flechtmaschinen kümmert. Moser betont: "Unser Geschäft ist Projektgeschäft, so dass die stärksten Absatzmärkte von Jahr zu Jahr variieren können. Allerdings verzeichnen wir seit einiger Zeit viele Aufträge aus Italien und China."

Die Flechtmaschinen von Mayer Industries gelten auf dem Markt als Premiumprodukte

Weil die gesamte Nachfrage die Produktionskapazitäten in Tailfingen noch übersteigt, wird auch das Schwesterunternehmen Mayer Industries in Orangeburg/South Carolina 2019 parallel Flechtmaschinen produzieren – sie gelten als Premiumprodukte. Ursprünglich hatte das 1970 gegründete Werk Rundstrickmaschinen produziert, aber als in der Krise der 1970er-Jahre die Aufträge ausblieben, erwarb die Inhaberfamilie Mayer Patente im Bereich Flechtmaschinen und legte damit den Grundstein für ein neues, eigenes Standbein von Mayer Industries.

Wenn Mayer Industries voraussichtlich zum Jahresende 2019 seinen Geschäftsbetrieb einstellt, wird das zweite Standbein weiterhin seine Dienste tun – nur eben in Albstadt.