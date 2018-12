Albstadt Matratzen Concord macht dicht

Albstadt-Ebingen (mak). Matratzen Concord schließt am 22. Dezember seine Filiale in der Ebinger Sonnenstraße 27. Diese ist eine von 176 Filialen in ganz Deutschland, die der zur niederländischen Beter Bed Holding gehörende Discounter 2018 aufgibt – übrig bleiben etwa 800. Die Schließungen erfolgen laut Angaben des Unternehmens im Zusammenhang mit einer strategischen Neuausrichtung in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Matratzen Concord will künftig stärker auf Omni-Channel-Präsenz, unter anderem auf den Online-Verkauf, setzen und spart dafür an den Filialen.