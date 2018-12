Albstadt Mathe mal anders

Und so wurde in der Mathematikstunde Kaufladen gespielt. Die Waagen wurden zuerst genau erklärt und beschrieben; danach verwandelten die Kinder sich selbst in Balkenwaagen und erkundeten, wie es sich anfühlt, wenn eine Hand belastet wird.

Anschließend wurden die Klassen in Gruppen eingeteilt, und die Kinder erhielten Handschuhe – die Museumswaagen sind schließlich wertvoll, und etwas Schweiß oder Fett haftet immer an bloßen Händen, auch wenn man sie noch so gründlich wäscht. Welche Gewichte eignen sich für welche Waage? Die Frage bot nebenbei Gelegenheit, das Wissen darüber, was ein Kilogramm, ein Gramm und ein Karat ist, aufzufrischen – so etwas merkt man sich doch viel besser, wenn man es sehen und betasten kann.