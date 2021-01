Albstadt Massenschlägerei wirft Fragen auf

Den genauen Tathergang zu rekonstruieren, ist freilich keine leichte Aufgabe für das Gericht. Die Zeugenaussagen der Feierrunde aus dem Kronenkeller unterscheiden sich in einigen Punkten. Während der damals 33-jährige Geschädigte angab, alleine zur Sparkasse gegangen und dort auf die gegnerische Gruppe getroffen zu sein, sind sich andere Zeugen sicher, dass mehrere zur Bank gegangen seien. Auch gab der Mann, der den ersten Schlag abbekommen haben soll, an, zunächst zu seiner Gruppe zurück gegangen zu sein, um sich dann im Anschluss wieder den Kontrahenten zu stellen. Andere Zeugen können sich daran nicht mehr erinnern. Viele Erinnerungen sind schwammig – schließlich war bei der vorangegangen Feier viel Alkohol im Spiel, die Lage unübersichtlich und chaotisch – und das alles zudem drei Jahre her. Da sich die Gruppen nicht kannten, konnte auch kein einziger der Zeugen die an der Massenschlägerei Beteiligten erkennen.

"Guten Abend" könnte Auslöser gewesen sein

Namen konnten erst die jungen Frauen nennen, die an jenem Abend die Angeklagten begleitet hatten. Sie erzählen, dass sie zuvor in der Bierakademie einen alkoholreichen Abend erlebt hätten. Beide Zeuginnen geben an, dass ein fröhliches "Guten Abend!" von einem der Angeklagten, gerichtet an den Mann, der gerade im Begriff war, Geld abzuheben, der Schlägerei vorausging. Warum die Lage so eskalierte, weiß jedoch keiner so recht – und auch nicht, welcher der Angeklagten nun wirklich beteiligt war. Sicher sind sich die beiden 19-jährigen Frauen darin, wer den ersten Schlag gesetzt und wer den Mann mit der Platz- oder Schnittwunde am Kopf übel zugerichtet haben soll. Unklar ist noch, ob auf den bewusstlos am Boden liegenden 33-Jährigen noch eingetreten wurde, oder ob einer der Angeklagten sogar Erste Hilfe leisten wollte.

Die jungen Männer auf der Anklagebank scheinen zumindest teilweise Erfahrung mit solchen Situationen zu haben. Vier der sechs jungen Männer sind einschlägig wegen gefährlicher Körperverletzung vorbestraft. Auch Whatsapp-Nachrichten, die sie in der Nacht ausgetauscht haben, verraten, dass sie durchaus mit Vertuschungsstrategien vertraut sind: Eines der Mädchen wurde dazu angehalten, sie bei der Polizei mit ihrer Aussage nicht zu belasten – woran sie sich jedoch nach eigenen Angaben nicht gehalten hat.

Ob der nächtliche Tumult gänzlich aufgeklärt werden kann, wird sich am zweiten Verhandlungstag, am Freitag, 15. Januar, ab 9 Uhr am Landgericht Hechingen zeigen. Dann werden nur noch fünf Männer auf der Anklagebank sitzen. Das Verfahren gegen einen der Sechs wurde eingestellt, da ihn wegen eines Drogendelikts sowieso eine mehrjährige Haftstrafe erwarten wird.