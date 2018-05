Albstadt-Ebingen. Der Liedermacher Markus Mielert aus Sigmaringen gastiert im Kultursalon am Samstag, 5. Mai, in der Poststraße 52 und bringt sein neues Programm mit. "Meine Lieder sind wie bunte Glasperlen, die ich mit mir herumtrage", sagt Mielert. "Wie an einer Kette reihen sie sich aneinander und erzählen." Einlass ist ab 19 Uhr, und vor dem Konzert ist der "kunst:raum" geöffnet. Bei Wasser, Wein und Salzigem ist Zeit zum Gespräch. Neue Gäste sind bei freiem Eintritt stets willkommen – für die Wertschätzung des Künstlers geht ein Hut herum. Platzreservierung ist erwünscht unter Telefon 07431/60 29-707 (Anrufbeantworter), per Fax unter der Nummer 07431/60 29-833 oder per E-Mail unter platzreservierung @kultursalon-albstadt.de.