Albstadt Mann stirbt nach Grubensturz

Albstadt-Ebingen (janö/key). Von einem tragischen Unglücksfall geht die Polizei nach einem Todesfall am Donnerstagabend auf einem Aussiedlerhof zwischen Ebingen und Bitz bislang aus. Dort ist nach Polizeiangaben ein "betagter Mann" in ein leeres Becken gestürzt und verstorben. Nähere Angaben zum Hergang des Unglücks konnte das Polizeipräsidium Tuttlingen am Abend nicht machen. Sowohl die Polizei als auch die Feuerwehr Ebingen waren vor Ort. Wie es zu dem Unfall kam, wird nun ermittelt. Das Rote Kreuz kümmerte sich um die Angehörigen des Verstorbenen.