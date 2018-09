Albstadt "Man fährt nicht falsch – nur anders"

Erneut mit von der Partie: der selbst gebaute Fahrradanhänger. Auf ihn klebten Luib und Deichert die Karte, auf der ihre Wegplanung eingezeichnet war. Und zwar nicht nur um der eigenen Orientierung willen: "Sie sollte auch eine Einladung zum Gespräch sein", erklärt Luib. Denn das wollten die beiden: mit den Einheimischen in Kontakt treten und ihre Kultur aus nächster Nähe kennenlernen. Mit Verständigungshilfen wie der Karte klappte die Kommunikation trotz mangelnder Sprachkenntnisse – "und wenn nicht, dann ging es halt mit Händen und Füßen". Der Anhänger enthielt natürlich auch das Gepäck – neben der klassischen Campingausrüstung, mit der sie schon in Italien wild gecampt hatten, Kleidung und Kochutensilien. Am Ende wog das Gespann stolze 110 Kilogramm.

Und mit denen ging es dann in die Berge. Denn eines hört man immer wieder, wenn Luib und Deichert von ihrer Reise erzählen: "Da wurde es dann wieder steil." Steil bergauf und steil bergab – wenn ein Tandem von null auf 1600 Höhenmeter gebracht wird wie etwa in der Bucht von Kotor in Montenegro, ist die Beinmuskulatur gefordert. "Wir lieben die Berge", sagt Luib. "Es ist schon irre, wenn endlich man oben ist, runter schaut und weiß: Das ist man gerade alles hochgeradelt."

Allerdings gegen die Berge nicht nur in die Beine, sondern auch aufs Material. In Kärnten kam es an einem schönen Sonntagmorgen wie es kommen musste: Vom vielen Bremsen auf den Abfahrten hatte die Felge überhitzt und der Fahrradschlauch war geschmolzen – Reifenpanne. "Da lief dann ein halbes Dorf zusammen und rettete uns", erinnert sich Luib. Überhaupt hätten sie immer wieder Menschen getroffen, die ihnen in Notsituationen – oder auch einfach so – halfen.

Denn – und das gilt laut Luib für das Leben genauso wie für jede große Reise – "es ist eben auch mal anstrengend und hart, nicht immer nur schön". In solchen Situationen sei es gut, wenn man sich aufeinander und auf andere verlassen könne – auch wenn die anderen Fremde seien. Und noch etwas, ergänzt Deichert, habe er aus den verzwickten Situationen, von denen es auch auf dieser Reise einige gab, mitgenommen: "Wenn es mal stressig wird: hinsetzen, einen Kaffee trinken und die Ruhe wiederfinden." Denn Hast mache die Situation meist noch schlimmer.

In Albanien Seite an Seite mit den Eselskarren

Ein Reise-Höhepunkt war die Fahrt mit der Rhodopen-Bahn in Bulgarien, einer Schmalspurbahn, die einen mit immerhin 40 Stundenkilometern auf den höchstgelegenen Bahnhof Europas bringt. Luib und Deichert hatten sie von Anfang an eingeplant, wohl wissend, dass der Transport von Tandem und Anhänger in den extrem schmalen Waggons alles andere als leicht werden würde. Ebenfalls eingeplant war die Reise auf der kroatischen Transmagistrale, einer der schönsten Küstenstraßen der Welt.

Abenteuerlich geriet die Tandemfahrt auf manchen albanischen Straßen: "Erst muss man ein Schlagloch nach dem anderen umkurven, vor und hinter sich einen Eselskarren – und plötzlich liegt die ganze Fahrbahn im Fluss." Schneller als Schrittgeschwindigkeit konnten die beiden oft nicht fahren. Trotzdem, betonen sie, sei Albanien ihnen positiv in Erinnerung geblieben: ein schönes Land mit ungemein herzlichen Bewohnern.

Doch allen schönen Erlebnissen zum Trotz waren die beiden am Ende recht froh, wieder auf dem Nachhauseweg zu sein. "In Ungarn haben wir gemerkt, wie fertig wir körperlich und mental waren", erzählt Deichert. Und sogar ein bisschen Heimweh sei mit der Zeit aufgekommen. Mittlerweile ist der Alltag bei Luib und Deichert wieder eingekehrt, Tandem und Fahrradanhänger sind verstaut. Die Erinnerungen an die Reise sind aber immer noch präsent, genau wie das, was sie auf den insgesamt über 6000 Kilometern gelernt haben. Die wichtigste Lektion? "Es gibt immer einen Weg", sagt Deichert. "Und man fährt nicht falsch – man fährt nur anders."