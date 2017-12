Albstadt Mal verliert man das Fahrradschloss – und mal eben die Freundin

Marcel Siedersberger aus Sigmaringen saß im vorigen Jahr noch im Publikum und stand nun erstmals auf der Bühne. In seinem Rap verriet er wie aus einer Liebeserklärung Trennungsschmerz wird. Lena Stockoff fragte "Ebbe kommt, Flut geht, was bleibt?" und beschrieb tiefsinnig die Angst, jemanden zu verlieren – Liebe schmecke nun mal nicht immer süß.

Die Härte des Lebens beschrieb Nik Salsflausen: Das Toffifee geht nicht aus der Packung. Bei seinem Extrem-Matschlauf stimmte das Publikum in sein Lied "Über Stock und über Stein" mit ein. Wie trügerisch die virtuelle Welt des Smartphones ist, wenn es mehr zählt als ein Blick in die Gesichter der Menschen monierte Franzi Lepschies und appellierte an die Zuhörer, rauszugehen in eine Welt außerhalb von Macht und Geld, Hass und Gier: "Leg’ dein Handy weg und zaubere in das Gesicht der Traurigen ein Lachen."

Von Hoffnungslosigkeit, den Verlusten im Leben – mal ist es die Freundin, mal das Fahrradschloss – und der Einsicht, dass man sich besser anpasst, um zu überleben, sprach Marvin Sukut in seinem Gedicht. Friedrich Herrmann erteilte Hilfe für all jene, die nicht wissen, wie sie aus einer Beziehung wieder raus kommen und widmeter der schwangeren Jule aus dem Publikum seine Gedanken an das ungeborene Leben. Sie enden in der Wut auf die Menschen, die ihm das Leben geschenkt haben.