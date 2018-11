Albstadt Mäandern zwischen mehreren Musikgenres

In Albstadts größtem Wohnzimmer brachten die Musiker ihr Publikum mit bekannten Songs zum Mitsingen und Tanzen. Dabei mäanderten sie zwischen unterschiedlichsten Musikgenres und Sprachen: Von Deep Purple bis Wolle Kriwaneck reichte die Palette der "Wilden Hilde", mit der die Band Gäste jedes Alters bis Mitternacht bei der Stange hielt.

Der Name war Programm: Ein fulminantes Musikchaos richteten die Mannen an und rauschten von Schlager über Rock zu heißgeliebten Evergreens. Als "die vermutlich schrägste Band im Umkreis" hatte das "Juwel"-Team seine unterhaltsamen Gäste im Rahmen der Reihe "Rock meets Trödel" und als Beitrag zur jungen Kulturwoche #kulturundso angekündigt. Damit hatten die Gastgeber nicht zu viel versprochen: Das Publikum schätze den abwechslungsreichen Abend bei freiem Eintritt und steuerte gerne etwas zur Spendenkasse bei. Für das leibliche Wohl stand ein Grillgut-Food-Truck vor der Tür und auch an der großen Bar blieben keine Wünsche offen.