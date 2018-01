Albstadt Löschkräfte tagen

Lautlingen folgt am Freitag, 16. Februar, ab 20 Uhr im Feuerwehrhaus und Laufen am Samstag, 17. Februar, ab 19.30 Uhr, ebenfalls im Feuerwehrhaus. Die Abteilung Tailfingen trifft sich am Freitag, 2. März, ab 19 Uhr im Feuerwehrhaus, bevor Burgfelden am Samstag, 2. März, ab 19 Uhr im Bergcafé die Reihe der Abteilungsversammlungen abschließt.

Traditionell am Schluss tagt die Gesamtwehr Albstadt – diesmal am Freitag, 9. März, ab 20 Uhr in der Turn- und Festhalle Onstmettingen. Der Abend beginnt dort um 19 Uhr mit einem gemeinsamen Abendessen.