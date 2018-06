Albstadt Lkw-Maut: Kontrollsäule aufgebaut

Rund 600 Kontrollsäulen werden auf Bundesstraßen überprüfen, ob vorbeifahrende Fahrzeuge mautpflichtig sind und die Gebühr ordnungsgemäß entrichten. Die neuen stationären Einrichtungen ergänzen die mobilen Kontrollen des Bundesamtes für Güterverkehr auf den Bundesstraßen und basieren auf einem ähnlichen Funktionsprinzip wie die Kontrollbrücken auf Autobahnen, überspannen aber nicht alle Fahrstreifen, sondern fügen sich besser ins Bild der ländlicheren Bundesstraßen ein. Eingriffe in die Natur und das Landschaftsbild blieben so auf ein Minimum beschränkt, heißt es in einer Pressemitteilung von "Toll Collect".

Erhoben werden ausschließlich Daten mautpflichtiger Kraftfahrzeuge ab 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht, bei denen der Verdacht auf einen Mautverstoß besteht. Hat der Kunde die Maut ordnungsgemäß bezahlt, werden die Daten noch in der Kontrollsäule gelöscht.

Weitere Informationen: www.toll-collect.de