Albstadt Literaturtage sind voller Erfolg

Oberbürgermeister Klaus Konzelmann sprühte am Dienstag vor Stolz auf die Organisatoren der Mammut-Veranstaltung, die – eine Statistik spricht eine deutliche Sprache – vergleichbare in Karlsruhe und Heidelberg weit in den Schatten stellt. Gemeint waren Martin Roscher, Vera Matthes und Max Konzelmann vom Kulturamt, Bücherei-Leiterin Christine Widmann-Simon und der Arbeitskreis Literaturtage, der laut Roscher auch bei den Veranstaltungen starke Präsenz gezeigt hat: "Dieses Engagement war nicht umsonst, sondern zahlt sich aus – und das Programm war es wert", so Konzelmann.