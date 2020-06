Albstadt "Lieferpool" kommt direkt nach Hause

"Das kommt dabei heraus, wenn kreative Menschen die Köpfe zusammenstecken", sagt Wolfgang Kowalczyk, Mitglied der Geschäftsleitung bei Korn Recycling, und schmunzelt. So hat er Container des Familienunternehmens, das seit Jahrzehnten auf Containerdienst spezialisiert ist, noch nie gesehen: Zehn niegelnagelneue orangefarbene Container stehen auf dem Hof. Innen sind sie himmelblau gestrichen, und zu jedem gibt es eine Leiter. Außen drauf steht der Grund: "Lieferpool.com".

Dahinter steckt die Idee der Firmen "Sound, Light and More", bekannt als "SLAM", und "BeSave". Schon zu Beginn der Coronavirus-Pandemie hatten sich die Freunde Matthias Raible von SLAM, Martin Braun und Markus Ringle von BeSave, Gedanken darüber gemacht, wie das werden würde im Sommer - und geahnt, dass es schwierig werden könnte mit dem Urlaub im Ausland oder Besuchen im Freibad. Manche öffnen zwar wieder. Naturfreibäder aber, die nicht gechlort werden können, und kleinere Freibäder, in denen sich ein Hygienekonzept nicht umsetzen lässt, bleiben jedoch zu.