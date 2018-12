Albstadt Lieder aus aller Herren Länder

Reiner Hagg erklärte die nicht so populären Stücke in wenigen prägnanten Worten, besuchte mit der Kapelle und seinen Gästen gleich mehrere fremde Länder und demonstrierte dabei, wie unterschiedlich weihnachtliche Weisen klingen und interpretiert werden können. Während bei "Adventum" der englische Ursprung durch einen ukrainischen Choral fast überdeckt wurde, war bei "Mary, Did you Know" das amerikanische Element schwerlich zu verkennen. Wunderbar kontrastierten danach zwei Stücke aus Übersee miteinander: hier "Siyahamba" – zu Deutsch: "Wir gehen auf Gott zu" – eine afrikanische Volksweise von eher melancholischem Charakter, dort das fulminante Glockengeläut bei "Brazilian Sleight Bells".

Auf rockige Art wurde das "Halleluja" aus Händels "Messias" inszeniert, Mariah Careys "All I want for Christmas is you" durfte nicht fehlen. Nach dem gemeinsamen "Stille Nacht, heilige Nacht" – hier wirkte auch wieder die Jugendkapelle mit – und zwei Zugaben war allen Beteiligten ein lang anhaltender Applaus als Lohn und Anerkennung für ihre Darbietungen gewiss.