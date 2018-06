Albstadt Lieber die Welt retten oder Lifestyle erproben?

Albstadt-Onstmettingen/Winterlingen. An der Onstmettinger Schillerschule informiert am Donnerstag, 14. Juni, "Coaching 4Future", ein Projekt des Bildungsnetzwerks der Baden-Württemberg-Stiftung, die Schüler über Berufsperspektiven in den sogenannten "Mint"- Branchen – das Kürzel "Mint" steht für "Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik". Auf dem Programm stehen interaktive Vorträge und Experimente. Ein weiteres "Coaching4Future"-Team macht auf Einladung des Bildungsträgers BBQ am Donnerstag, 21. Juni, Station an der Grund- und Werkrealschule Winterlingen.