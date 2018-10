Albstadt Lichternacht rund um neuen Wassertisch

Besonders originell sind die drei Springfontainen, so genannte "Jumping Jets", die von außen auf die knapp 100 Quadratmeter Wasserfläche spritzen. Zwei Seiten der Wassertischs werden im Frühjahr noch mit anthrazitfarbenen Bänken aus Granulatbelag bestückt – zwei Meter tief, so dass man auch darauf liegen kann, wie Mayer verrät. Die rund 5000 Liter Wasser, die zwischen Tisch und dem unterirdischen Tank unterwegs sind, werden immer wieder gefiltert und leicht gechlort, damit das Wasser desinfiziert ist und auch Kinder darin spielen können.

Dass die Firma Stingel vor dem Zeitplan liegt, freut Udo Hollauer besonders, denn so kann die Baustelle schon in zwei bis drei Wochen abgeschlossen werden und in die Wasenstraße, vor das Maschenmuseum, umziehen. Zuvor können die Besucher der Tailfinger Lichternacht am Samstag den Wassertisch bei buntem Licht bestaunen. Während der langen Einkaufsnacht spielen die Jazz- und Bluesband "Prime of Life", "The Original Royal-Sulgemer Crown-Swamp-Pipers" und im Maschenmuseum die Band "Velvet". Dort tritt ab 19, 20 und 21.30 Uhr Erzählkünstlerin Sigrid Maute auf. Jeweils zur halben Stunde zeigt der "Circus of Fire" seine brandheiße Show und der CVJM lädt in der Kronenstraße zum Bücherflohmarkt mit Crêpes-Verkauf ein. Ein großes Brillantfeuerwerk beendet den Abend, an dem die Gäste bis 23 Uhr einkaufen können und an mehreren Stellen bewirtet werden.