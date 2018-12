Eigentlich sind Haushaltsreden der Fraktionschefs im Gemeinderat ja dazu da, die Hintergründe der Zahlen zu beleuchten, die im Budget stehen. Als FDP-Fraktionschef Philipp Kalenbach in der jüngsten Gemeinderatssitzung anhob, die Stellungnahme der Liberalen zum Etat 2019 zu verlesen, ging prompt das Licht aus. Nix war’s mit Beleuchten! Wer hat da den Schalter umgelegt? Wollte irgendjemand verhindern, dass die Rede des dienstältesten Fraktionsvorsitzenden die anderen Stadträte blendet? Wollte irgendjemand die Ausübung der Pressefreiheit behindern, indem er oder sie die größte Lichtquelle für ein Szenenfoto des Redners ausschaltete? Kalenbach jedenfalls hatte dank dieses Vorfalls Gelegenheit, mit seinem Beitrag im Wortsinn Licht ins Dunkel zu bringen. Ein so erfahrener Stadtrat wie er lässt sich schließlich durch elektrische Widerstände nicht an der Ausübung seines demokratischen Rechts hindern. Das Licht im Sitzungssaal hat diese Tatsache erkannt, schnell geschaltet und wieder geleuchtet, so dass Kalenbach bei Festbeleuchtung seine verbalen Schlaglichter werfen konnte auf wichtige Aspekte des Haushalts. Das Rathaus Albstadt bleibt also ein Leuchtturm der politischen Kultur.