Albstadt Letzlich wird nur der Drahtzieher verurteilt

Seine Kumpane kamen mit Geldbußen und gemeinnütziger Arbeit davon; einen von ihnen erwartet allerdings ohnehin eine mehrjährige Haftstrafe wegen Drogenhandels. Die Richterin ging zwar davon aus, dass die sechs jungen Männer, die zur Tatzeit zwischen 18 und 26 Jahre alt waren, sich alle an der "großen Schlägerei" beteiligt hatten, räumte aber ein, dass hieb- und stichfeste Nachweise dafür nur schwer zu erbringen seien.

An die Initialzündung der Auseinandersetzung kann sich kaum ein Zeuge so richtig erinnern; viele nennen jedoch den damals 18-Jährigen "Spaßmacher" der Gruppe als Drahtzieher der Aktion: Er soll nach einem feuchtfröhlichen Abend in der Tailfinger "Bierakademie" einen 33-Jährigen, der seinerseits nach einer Geburtstagsfeier im benachbarten "Kronenkeller" mit seinen Freunden auf ein Taxi wartete und zuvor in der Sparkasse Geld abheben wollte, angegangen haben. Ein Scherz, womöglich ein lautes "Guten Abend", das der Ältere – vielleicht zu Unrecht – als Provokation interpretierte, führte zu einem Wortgefecht, das damit endete, dass der 18-Jährige dem 33-Jährigen einen Kopfstoß versetzte. Was danach geschah, lässt sich wohl am ehesten als heilloses Durcheinander beschreiben. Die Freunde der beiden Kontrahenten kamen zu Hilfe – ob sie mitprügeln oder schlichten wollten, ließ sich in der Verhandlung nicht letztgültig klären. Wie die Zeugen berichten, flogen die Fäuste, und am Ende lag ein bewusstloser Mann am Boden, auf den immer noch weiter eingetreten wurde. Ein weiterer Beteiligter erlitt eine tiefe Schnitt- oder Platzwunde am Kopf und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden.