Eine "Zeitreise in die Vergangenheit" ins Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck hat der Lesezirkel der Stadtbücherei Tailfingen gemacht. Geteilt in zwei Gruppen erkundeten die Teilnehmer das Freilichtmuseum: Die erste bekam eine Führung zum Thema "Vom Kinderkriegen und Zähne ziehen – Gesundheit früher", die zweite ging "Mit der Magd durchs Dorf". Nach dem gemeinsamen Mittagessen im Dorfgasthaus "Ochsen" blieb Zeit für einen individuellen Rundgang durch das Freilichtmuseum. Dort warteten etwa die Schule mit ihrem Karzer unterm Dach, der Tante-Emma-Laden sowie Mühle, Säge, Spinnerei und Weberei. Auf dem Rückweg machten die Reisenden Station am Knopfmacherfelsen, wo sie bei toller Aussicht Kaffee und Kuchen genossen. Foto: Stadt