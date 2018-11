Albstadt Lesen kann so viel Spaß machen

Albstadt-Ebingen. Anlässlich des bundesweiten Vorlesetags, der dieses Jahr am 16. November veranstaltet wurde, lasen viele Prominente und Bücherfreunde in Schulen, Kindergärten und Bibliotheken vor, um bei Kindern die Freude am Lesen und Vorlesen zu wecken. Seit 2013 beteiligt sich auch Albstadt am Vorlesetag. Die Organisation übernahm die Kinder- und Jugendbibliothekarin der Stadtbücherei, Cordula Stepper.