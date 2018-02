Albstadt Lernen ist nicht immer spaßig

Albstadt. 64 junge Frauen und fünf Männer wurden von den Hauptamtlichen des Grundschullehrerseminars in der Festhalle in Margrethausen begrüßt; dazu schmetterten 40 Kirchgrabenschüler den angehenden Lehrerinnen und Lehrern ein laut gesungenes "Hallo – willkommen!" entgegen.

Seminardirektor Christoph Straub und sein Stellvertreter Martin Schweiger richteten in ihrer Begrüßungsansprache zwei Fragen, die einst eine erfahrene Kollegin formuliert habe, an die Neuankömmlinge. Erstens: "Willst Du wirklich ein ganzes Berufsleben lang mit Kindern verbringen?" Zweitens: "Kannst oder weißt du etwas, das dir selbst so wichtig ist, dass du es Kindern immer wieder auf Neue erklären und vermitteln möchtest?" Nur wer diese beiden Fragen bejahen könne, sollte tatsächlich den Lehrerberuf ergreifen.

Die nächste Frage, die gestellt wurde, hätte aus einem Kindermund kommen können. "Warum muss ich in die Schule?" Die probate Antwort gebe ein Lehrer, indem er sich für seine Schützlinge interessiere, ihnen zuhöre, sie begeistere und eine Beziehung zu ihnen aufbaue. Indes dürfe er sich aber auch nicht scheuen, Forderungen an sie zu richten und sie mit "altersgemäßen Zumutungen" zu konfrontieren: "Lernen ist nicht immer spaßig". Grundsätzlich gelte, dass eine gelingende Erziehungs- und Bildungsarbeit eine wohlwollende Grundhaltung voraussetze. Abschließend warben Straub und Schweiger für ein vertrauensvolles Verhältnisses zu den Eltern – von einer guten Erziehungspartnerschaft hätten alle Seiten etwas.