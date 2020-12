Albstadt Leichtverletzte bei Glätteunfall

Albstadt. Gegen 17.30 Uhr war ein 45-Jähriger mit seinem Ford Fiesta auf der Landstraße von Meßstetten kommend in Richtung Ebingen unterwegs. Im Ausgang einer Rechtskurve nach dem Wanderparkplatz Auchten kam sein Fahrzeug auf Schneeglätte zunächst ins Schleudern und geriet dann auf die Gegenfahrbahn, stellte sich quer und kollidierte mit dem Ford Fiesta eines 23-Jährigen. Im Anschluss prallte der Wagen des Unfallverursachers gegen die Leitplanke. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von rund 9000 Euro. Die beiden Unfallopfer wurden laut Polizei ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten und der Bergung der Autos war die Landstraße im Feierabendverkehr über eine Stunde lang voll gesperrt.