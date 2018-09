Albstadt Lehmann kommt für PolizeichefThomas Krebs

Albstadt-Truchtelfingen. Erst im November wird der Amtswechsel auch offiziell vollzogen und Kriminaloberrat ­Thomas Krebs, der bisherige Leiter des Polizeireviers Albstadt, verabschiedet. Gleichzeitig wird sein Nachfolger, Polizeirat Markus Lehmann, in sein Amt eingesetzt. Thomas Krebs, 1962 in Ebingen geboren, wechselt an die Spitze des Polizeireviers in Singen. Der verheiratete Vater zweier Söhne hatte seine Ausbildung bei der Polizei in Biberach begonnen. Weitere Stationen waren Heidelberg, ein Studium an der Fachhochschule der Polizei in Stuttgart, die dortige Kriminalpolizei und das Innenministerium in Stuttgart. Seit 2007 leitete Krebs das Polizeirevier Albstadt.