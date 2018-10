Albstadt "Leere Worte reichen nicht"

Dass eben diese Sanierung – respektive Umbau – bereits 2005 im Kreistag beschlossen war, aber nicht ausgeführt wurde, nachdem das Balinger Klinikum für 90 Millionen Euro saniert, umgebaut und auf den neuesten Stand gebracht worden war, ist Teil der Geschichte um das geplante Zentralklinikum. Dessen Bau steht nun "alternativlos" im Raum. Wie hoch wird der Zuschuss des Landes für den Umbau des Klinikums Albstadt sein? Wie hoch wird der Zuschuss des Landes für den eines Zentralklinikums sein? Wie viele Millionen Euro muss der Landkreis für Infrastrukturmaßnahmen stemmen? Was kosten die zu erwerbenden Grundstücke im Gebiet Firstäcker? 90 Prozent sind in Privatbesitz. Oder wird es doch noch Kelleregert? Was kommt überhaupt an Belastungen auf die Gemeinden zu? Um wie viel Prozentpunkte erhöht sich die Kreisumlage nur für dieses Projekt? Und wie sieht die Zukunft der Stroke Unit des Klinikums inach dem Bundessozialgerichtsurteil aus? Auch für ein Zentralklinikum ist das eine existentielle Frage! Was - wir zitieren Minister Lucha - bedeutet "nicht nichts" für das Albstädter Haus? Was bleibt im oder wird aus dem Albstädter Klinikum? Und auch diese Frage muss erlaubt sein: Was bleibt oder wird aus dem Balinger Klinikum?

So lange diese Fragen nicht geklärt sind, ist die BIA Albstadt an ihr Versprechen gegenüber 33 500 Unterschriftsgebern gebunden: Sie wird sich weiterhin für den Erhalt beider Krankenhäuser in Albstadt und Balingen einsetzen.

Heinz Kasik | Albstadt