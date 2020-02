Albstadt Lautlinger präsentiert sein "Ding des Jahres"

Mit seinem Hefterheft, einem Schulheft für mehr Ordnung, geht der 17-jährige Moritz Rothacher aus Albstadt ins Rennen: "Man hat sämtliche Materialien, die man in einem Schuljahr bekommt, zusammengeheftet in einem System. Es erfordert viel weniger Konzentration des Schülers, gerade auch im Unterricht. Man braucht keinen Klebstift mehr, man hat nur noch für jedes Fach ein System. Der Lehrer kann sich unglaublich viel Zeit im Unterricht sparen. Und für die Klausurvorbereitung hat es den größten Effekt, wenn man einfach sämtliche Materialien von vorne bis hinten durchblättern kann. Man hat von vorne bis hinten eine zeitliche Ordnung und weiß direkt was wozu gehört."

Moritz erzählt die Entstehungsgeschichte: "Da meine Mutter sich zu Beginn der achten Klasse geweigert hat, mir weiterhin meine zerknüllten Arbeitsblätter zuzuschneiden und einzukleben und damit für schulische Ordnung zu sorgen, musste ich mir zwangsläufig etwas einfallen lassen, da ich diese sinnlose Tätigkeit für reine Zeitverschwendung hielt."

"Auch Eltern werden entspannter"

Und Moritz hat etwas gefunden: "Meine Erfindung macht das Leben von Schülern, Lehrern, aber auch Eltern wesentlich entspannter. Ordnung zu halten sowie eine gute Heftführung, wird ohne Zeitaufwand zum Kinderspiel für jeden noch so großen ›Schlamper‹. Dadurch werden auch eine bessere Klausurvorbereitung und ein größerer Lernerfolg ermöglicht, da die Arbeitsblätter immer direkt zum jeweiligen Heftaufschrieb dazu geheftet werden und somit eine perfekte Kombination entsteht. Zudem spart es eine Menge an unterschiedlichen Arbeitsmaterialien ein, da ein Hefterheft pro Fach und Schuljahr ausreichend ist. Der Schulranzen ist somit schnell gepackt und endlich wieder rückenfreundlich – und an die Umwelt wird auch noch gedacht."

Moderatorin Janin Ullmann ist überzeugt davon: "Also ich glaube, mir hätte das ehrlich gesagt in meiner Schulzeit sehr geholfen, weil bei mir immer alles rumgeflogen ist."

Was die Experten zum Hefterheft sagen und wie das Publikum entscheidet, sehen die Zuschauer am Mittwoch, 19. Februar, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.