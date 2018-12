Albstadt Lautlingens TSV in Schwarz und Weiß

Albstadt-Lautlingen. Schon beim Einzug der mitwirkenden Kinder und Jugendlichen wurde deutlich, wie sehr sich diese auf ihre Auftritte freuten. Was folgte, war ein bunter Reigen von Darbietungen der verschiedenen Altersgruppen im Verein. Ralf Bänsch, der Vorsitzende, und alle Betreuerinnen und Betreuer können wahrlich stolz auf diesen TSV sein: Schon der erste Beitrag entzückte die zahlreichen Gäste. Die Kleinsten, die von Carina Schreyeck, Nicole Grotz und Katharina Weimer betreut werden, präsentierten sich als "Kinderturn-Schneemänner".

Danach waren die Minihandballer von Anja Stauss und Diana Bänsch an der Reihe: Als "Wilde Glühwürmchen" schwärmten sie über die Bühne aus. Die von Stefanie Schreyeck und Linda Ortel betreuten Jazzmädels setzten in ihrem eindrucksvollen Beitrag "Black vs White" einen schließlich doch harmonisch endenden Wettstreit zweier gegensätzlicher Farben beziehungsweise Nicht-Farben in Szene.

Anschließend gehörte die Bühne der von den beiden Tims – Bänsch und Eberhardt – geleiteten "Verrückten Handballhorde", die sich wirklich wie eine solche aufführte – indes ließen die Jungs in verschiedenen Übungen erkennen, dass Disziplin durchaus kein Fremdwort für sie ist. Eine wunderbare Jazzvorführung hatten Cecilia Botta, Elise Albrecht und ihre Jazzmädels mit "Merry Christmas Everyone" einstudiert; für den würdigen Programmabschluss sorgte Constanze Reinauers Jazzgruppe mit "The White Hands": Die mal langsam schwebenden, dann wieder wild wirbelnden weißen Hände der Mädchen leuchteten geisterhaft im Schwarzlicht.