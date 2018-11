Albstadt Laut tanzen und kräftig trainieren – eine Überraschung inklusive

So gestärkt, treffen sich Freunde der jungen Kulturwoche dann am Samstag, 3. November, um 20.30 Uhr im "Juwel", dem etwas anderen Trödelladen mit Bistro, zum Konzert von "Fallen Treez", die handgemachte Rockmusik mitbringen. Tanzen dürfen Musikfans ab 18 Jahren aber auch bei der "Silent Party", dem ungewöhnlichen Event, mit dem sich das "Schiller"-Team an #kulturundso beteiligt. Aus 200 Kopfhörern kommt Musik, die sich die Träger selbst aussuchen dürfen: HipHop, House oder "All mixed up". So hört keiner, was der andere hört – nur getanzt wird laut. Beginn ist um 21 Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro.