Albstadt-Laufen: Die Roths feiern Goldene Hochzeit

1 Manfred Ewald und Elke Emilie Roth aus Laufen sind seit 50 Jahren verheiratet. Foto: Horst Schweizer

Manfred Ewald und Elke Emilie Roth aus Laufen feiern heute Goldene Hochzeit.









„Er steht im Tor, im Tor und ich dahinter“ – so sang 1969 Wencke Myhre, als hätte sie die Geschichte der Eheleute Roth vorwegnehmen wollen. Die ersten Blicke zwischen den beiden jungen Leuten trafen sich 1972 auf dem Sportplatz in Truchtelfingen, wo Manfred Ewald Roth das Tor des FV 07 Ebingen hütete und seine spätere Braut Zaungast am Spielfeldrand war. Eine Woche später funkte es dann vollends beim Tanz in der Festhalle in Laufen, Elke Emilies Heimatort. Sie war dort am 10. April 1956 geboren worden – ihr Mädchenname lautete Horter – und wuchs zusammen mit einem Bruder auf. Nach der Schulzeit arbeitete sie als Näherin bei der Firma Pfeilring und verrichtete danach Heimarbeit für Rudolf Merz in Tailfingen. In späteren Jahren wirkte sie als Reinigungskraft für die Firma Vötsch in Frommern: „22 Jahre, bis zur Rente – meine beruflich schönste Zeit“, erinnert sie sich.