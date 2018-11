Albstadt Landleben ist letztlich ganz anders

Mit ihrem Anfang 2018 erschienenen, zehnten Roman "Verzogen" kommt die bekannte Moderatorin, Journalistin und Autorin Susanne Fröhlich am Freitag, 30. November, ab 19.30 Uhr auf Einladung der Stadtbücherei Albstadt und der Buchhandlung Osiander zu einer Lesung ins Thalia-Theater nach Tailfingen.

In ihrem neuesten Werk erfüllt Hauptfigur Andrea Schmidt ihrem Partner Paul probeweise den Herzenswunsch, aufs Land zu ziehen. Sie gibt sich für das Experiment Landleben ein Jahr Zeit. Während Paul voller Elan die Praxisvertretung für den ansässigen Arzt übernimmt, stellt Andrea fest, dass die Provinz vollkommen anders ist, als sie sich das vorgestellt hatte. Susanne Fröhlich erzählt intelligent, einfühlsam, lebensnah und enorm lustig. Die Zuhörer erwartet eine erfrischende Lesung. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist Information im Rathaus Albstadt, in der Stadtbücherei Albstadt und in der Buchhandlung Osiander.