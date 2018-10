Albstadt Land gibt 60 000 Euro für Flächenmanager

Albstadt. Mit 60 000 Euro aus dem Programm "Flächen gewinnen durch Innenentwicklung" fördert das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau den Einsatz eines kommunalen Flächenmanagers in Albstadt. "Mit der Förderung kommunaler Flächenmanager unterstützen wir Städte und Gemeinden dabei, ihre Innenentwicklungspotenziale aktiv in den Blick zu nehmen. So können sie Projekte, um Wohnraum zu schaffen, gezielt anstoßen", erklärt Wirtschafts- und Wohnungsbauministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, die auch CDU-Abgeordnete für den Zollernalbkreis ist.