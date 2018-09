Albstadt Lammerberg: Dezernat holt sich Hilfe

EU-weit müssen die Gewerke deshalb ausgeschrieben werden, weil die Maßnahme mit Baukosten von weit über 20 Millionen Euro den so genannten Schwellenwert übersteigt. Nicht nur die Baumaßnahme selbst, sondern auch die Architekten- und Ingenieurleistungen müssen EU-weit ausgeschrieben werden.

Sehr knapp bemessen ist laut Sitzungsvorlage des Technischen und Umweltausschusses der Förderzeitraum für die Sanierung des Progymnasiums Tailfingen und der Lammerbergrealschule, die zu einem Schulzentrum Lammerberg vereint werden. Die Stadt will sich mit der Maßnahme um eine Schulbausanierungsförderung des Bundes respektive des Landes bewerben und, um die maximal mögliche Förderung zu erhalten, sicherstellen, dass das Planerauswahlverfahren vergaberechtskonform abläuft. Mit "Drees & Sommer" hatte sie bereits beim Hochschul-Neubau in der Gartenstraße in Ebingen gute Erfahrungen gemacht und erwartet laut Baubürgermeister Udo Hollauer auch diesmal eine reibungslose Zusammenarbeit. Hollauer betonte in der jüngsten Ausschusssitzung, dass die personellen Kapazitäten des Baudezernats für diese umfangreiche Aufgabe nicht ausreichten. Die Suche nach einem Architekten oder Bauingenieur, der eine vakante Stelle übernehmen könnte, seien bisher ergebnislos verlaufen. Das Stuttgarter Büro kümmert sich deshalb um drei umfangreiche Verfahren: Objektplanung, Fachplanung Heizung, Lüftung und Sanitär sowie Fachplanung Stark- und Schwachstromanlagen.

Für den 19. und 20. November kündigte Hollauer außerdem eine Bieterpräsentation an: Eine Bewertungskommission mit rund zehn Teilnehmern soll dann den für jede Planungsdisziplin geeigneten Bieter auswählen, wobei alle Gemeinderatsfraktionen aufgerufen sind, eines ihrer Mitglieder zu entsenden.