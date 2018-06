Albstadt Kunst und Kuchen

Da die Pfeffinger Festhalle aufgrund der nun beginnenden Sanierungsarbeiten dieses Jahr nicht zur Verfügung steht, weicht der Verein in die Räume der Grundschule aus. Die Besucher haben dabei auch die Gelegenheit, einen Blick in die Schule zu werfen und kennenzulernen, was an der Pfeffinger Grundschule so alles unternommen wird.

Die Musikkapelle Pfeffingen wird zum Frühschoppen spielen, und der Schülerchor wird auftreten. Weitere bunte Aktivitäten für die Kinder sind im Schulhaus und drum herum geplant. Für Bewirtung ist gesorgt.