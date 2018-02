Albstadt Kunst muss manchmal Störfaktor sein

Albstadt-Ebingen. "Kunst stört heute kaum noch", stellt Inge Sinz kritisch fest – und zeigt auf 76 Bildern, aufgeteilt in vier Zyklen, was Kunst ihrer Meinung nach leisten sollte. Dafür zerschlägt sie das Gewohnte, bricht es auf und setzt die Fragmente zu etwas Neuem zusammen. Zerstörung und phönixgleiche Wiedergeburt gehen bei ihr Hand in Hand.

Durch die Haustür eingetreten, findet sich der Besucher im Flur wieder – und damit im ersten von vier Teilen der Ausstellung. Hier stellen insgesamt 22 Bildern die Einheit und Substanzialität der Dingen in Frage. Schlagzeilen, aus Zeitungen ausgeschnitten, fügen sich in fragmentierte Bildkompositionen ein. So zergliedert das Bild "Liberté, Égalité, Fragilité" die Losung "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" der Französischen Revolution, fügt die Bruchteile wieder zusammen und betont gleichzeitig die Fragilität, die Zerbrechlichkeit, von Sinnkonstrukten.

Kritisieren will Inge Sinz im ersten Zyklus durchaus, aber "nicht grobschlächtig mit dem Hammer", sondern subtil soll dem Betrachter der Spiegel vorgehalten werden. Auch politische Themen wie die Krawalle beim G20-Gipfel in Hamburg greift sie in ihren Werken auf. Für Inge Sinz gibt es in der Kunst keine Tabuthemen. Kunst soll "zerstören, aufrütteln, zerschlagen und wieder erschaffen", erklärt sie.