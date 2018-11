Albstadt Kunst im "Apfelbaum"

Albstadt-Ebingen. Zum 19. Mal läuft im Restaurant Apfelbaum in der Langwatte die Kunstausstellung "Albstädter Bilder-Bogen". Sechs Künstlerinnen und drei Künstler stellen dort ihre Werke aus; eine Einführung in ihr Schaffen gab bei der Vernissage die Kunsthistorikerin Ingrid Helber. Sie erläuterte die Mal- und Fertigungstechniken der Werke – das Spektrum reicht von der Aquarelltechnik über den Holzschnitt bis zur Öl- und Pastellmalerei – und stellte die Künstler, von denen etliche schon seit Jahren am "Bilderbogen" teilnehmen, dem Publikum vor.