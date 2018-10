Nicht nur schnuppern, sondern richtig reinschnüffeln ins Studentenleben – dazu sollen die Studierenden der Hochschule Albstadt-Sigmaringen Gelegenheit haben am Donnerstag, 25. Oktober. Die Studenteninitiative "SIA" lädt dazu aber auch alle anderen ab 18 Jahren in die Diskothek Tropicana – besser bekannt als "Tropi" – ein. Den perfekten Abend, um das neue Semester anzufeiern, versprechen die Veranstalter, die damit einen Beitrag zur jungen Kulturwoche #kulturundso leisten. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist Information im Rathaus Albstadt, Telefon 07431/160-12 04, sowie an der Abendkasse. Dort kosten die Karten sieben Euro, ermäßigt fünf Euro. Wer vor 23 Uhr kommt, erhält gratis einen "Welcome-Drink". Foto: kreativhelden.net