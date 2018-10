Albstadt Der Kürbis hat in Lautlingen so viele Gesichter

Zur Unterhaltung sangen die Sänger vom Kinder- und Zwergenchor des MGV Lautlingen mehrere einstudierte Lieder wie zum Beispiel "Drachen im Wind" und "Es ist Herbst", während es sich ihre Familien bei Kaffee, Kuchen und leckeren Torten gut gehen ließen.

Damit die Freude am Gesang auch zwischen der Kinder- und Erwachsenenzeit erhalten bleibt, stellten zwei Sängerinnen den neu gegründeten Jugendchor vor, der immer dienstags ab 18 Uhr bei der Schule probt.

So gehören zum Liederkranz Lautlingen nun eine ganze Handvoll – also fünf – Chorgruppen: der Männerchor, der Junge Chor, der Jugendchor sowie der Kinder- und Zwergenchor.

Der Erfolg des Liederkranzes zeigt sich auch an dessen Geschichte: In diesem Jahr feiert der Verein sein 110-jähriges Bestehen. Das wird am 10. November mit einem Jubiläumskonzert in der Lautlinger Festhalle gebührend gefeiert.