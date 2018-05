Albstadt Kuba im Fokus beim "Dance" in Laufen

Am Samstag, 5. Mai, findet das 22. Special Dance "Dance around the World" statt, bei dem Kuba Themenland ist. Dazu werden viele Tänzer aus Deutschland und den europäischen Nachbarländern erwartet. Gäste sind ebenfalls willkommen. Beginn ist um 14 Uhr in der Festhalle Laufen. Der wöchentliche Tanzabend findet immer donnerstags von 19.30 bis 22 Uhr statt.