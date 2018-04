Albstadt Kriminalist verrät Strategien

Knapp 200 Gäste hat Matthias Mey, Geschäftsführer der Mey Unternehmensgruppe, in der frisch renovierten Cafeteria der Firma "mey bodywear" in Lautlingen zur zweiten Veranstaltung in der Reihe "Gesprächsstoff" in Zusammenarbeit mit den befreundeten Unternehmen Groz-Beckert, Mayer & Cie. und CompData begrüßt. Ziel ist es, mit ganz unterschiedlichen Themen Führungskräften, Freunden und Unternehmen neue interessante Denkanstöße zu geben.

Der Gastreferent versprach diesmal einen besonders spannenden Abend: Leo Martin ist Ex-Agent, Kriminalist und Bestsellerautor. Der studierte Kriminalwissenschaftler war zehn Jahre lang für einen großen deutschen Nachrichtendienst im Einsatz und deckte während dieser Zeit brisante Fälle der Organisierten Kriminalität auf. Als Experte für unterbewusst ablaufende Denk- und Handlungsmuster brachte er fremde Menschen dazu, ihm zu vertrauen und ihr geheimstes Insiderwissen preiszugeben.

In seinem interaktiven Erlebnisvortrag "Geheimwaffen der Kommunikation – sanfte Strategien mit durchschlagender Wirkung" erklärte er unterbewusst ablaufende Denk- und Handlungsmuster. In einem fesselnden Mix aus fachlich fundierten Fakten und interaktiven Experimenten machte Leo Martin die Erfolgsfaktoren wirksamer Kommunikation sichtbar. Er analysiert das Verhalten von Menschen aus der Perspektive eines Kriminalisten und überträgt diese Verhaltensmuster auf Situationen aus Führung, Vertrieb und Alltag. "Wer sein Gegenüber kennt und richtig mit ihm kommuniziert, kann eine unglaubliche Wirkung erzielen", so Leo Martin.