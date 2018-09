Albstadt Krenkels Werke reisen zurück ins Saarland

In ihrer Installation "Faden, Stein, Papier" hat Krenkel Arbeiten aus rund einem Jahrzehnt zu einem besonderen Raumerlebnis arrangiert. "Soft sculptures", Stickzeichnungen und druckgrafische Arbeiten rund um das persönliche Erlebnis von Steinbrüchen und Höhlen fügen sich zu einem Gesamtbild zusammen. Inspirationen für ihre Werke sammelte Krenkel auf der Schwäbischen Alb, in Griechenland, im Sauerland, in Rheinland Pfalz und im Saarland. Nach Ende der Ausstellung um 17 Uhr verschwinden Krenkels Werke wieder in Kisten und Tüten. Die Einzelarbeiten reisen dann zurück ins Saarland. Die Raumkomposition, wie sie im Kunstmuseum momentan noch zu sehen ist, wird es dann nicht mehr geben. Die Besucher können im Rahmen der Finissage einen letzten Blick auf die Installation werfen oder selbst zu Kunsteigentümern werden.

Krenkel bietet die ausgestellten Werke nämlich zum Verkauf an.