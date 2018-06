Albstadt Kraftlinien mit einem Zauber

Glanzlichter setzten zudem Joseph Haydns "Und Gott schuf den Menschen – Mit Würd und Hoheit" aus "Die Schöpfung", ein Loblied auf den Menschen mit bezaubernd perlendem Orgelzwischenspiel. Dann ein Orgelsolo, in dem der Organist die ganz eigene Klangwelt des englischen Tondichters Charles William Pearce durch alle Register erkundete. Und nicht zuletzt die zwei Interpretationen des "Ave Maria". Über beiden lag ein Zauber – weicher, sanfter bei der Vertonung des unbekannten deutschen Komponisten Heinrich Marschner, kristalliner, transparenter bei Luigi Luzzis Partitur. In beiden zog Petz mit seinem Tenor noch einmal Kraftlinien in den Raum. Dass er bravourös schattieren, kolorieren, verzieren und ausschmücken kann, hat er im Laufe des Konzerts gezeigt.

Die Stimme dehnt sich aus bis in die Winkel des Gotteshauses

Am schönsten aber klang seine Stimme, wenn sie sich in all ihrer Klarheit emporschwingen und ausdehnen durfte bis an die Grenzen des Gotteshauses. Wenn Kirchenwände reden könnten, was hätten sie gesagt? Der sichtlich gerührte Pfarrer Andreas Gog jedenfalls drückte sich am Ende sehr deutlich aus: "Es war erhebend."