Albstadt Kostenfreie und unabhängige Hilfe

Ob gesetzlich, privat oder gar nicht krankenversichert – das unabhängige, neutrale und evidenzbasierte Beratungsangebot darf jeder nutzen. Der Beratungstermin ist vorab zu vereinbaren. So ist gewährleistet, dass ein Facharzt oder Simultandolmetscher hinzugezogen werden kann. Auch spontane Besucher sind willkommen, müssen aber Wartezeiten einplanen.

Das Beratungsspektrum ist breit gefächert. Die Berater beantworten täglich Fragen zu Themen wie Krankengeld, Pflegeleistungen und die richtige Beantragung von Leistungen oder zeigen Ratsuchenden auf, was sie tun können, wenn die Kranken- oder Pflegekasse einen Antrag abgelehnt hat. "Viele Menschen wissen gar nicht, welche Rechte und Ansprüche sie gegenüber ihrer Krankenkasse oder ihrem Arzt haben", weiß Thorben Krumwiede, Geschäftsführer der UPD. "Mit unserer mobilen Beratung ermöglichen wir allen Ratsuchenden, ihre häufig komplexen Fragen im persönlichen Gespräch zu klären. Ziel unserer Beratung ist es, dass jeder Ratsuchende am Ende des Gespräches so gut informiert ist, dass er eine eigenverantwortliche Entscheidung treffen und seine berechtigten Ansprüche geltend machen kann." Das Beratungsmobil ist barrierefrei zugänglich. Alle Berater haben einen juristischen, sozialversicherungsrechtlichen oder medizinischen Hintergrund, so dass eine qualifizierte Beratung gewährleistet ist. Um die Privatsphäre der Ratsuchenden zu wahren, ist das Mobil mit jeweils einem Beratungsplatz ausgestattet.

Die kostenlose Telefonnummer zur Terminvereinbarung 0800/011 77 25 ist montags bis freitags von 8 bis 22 Uhr und samstags von 8 bis 18 Uhr zu erreichen.