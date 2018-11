Albstadt Kostbar – ideell und materiell

Albstadt-Ebingen. Dass die Albstädter 100 Jahre nach dem "Großen Krieg" in ihrer französischen Partnerstadt Chambéry so willkommen sind, erfüllt Veronika Mertens, die Direktorin des Kunstmuseums Albstadt, mit tiefer Dankbarkeit. Deshalb haben sie, ihr Kollege Kai Hohenfeld und ihr Mann Niels P. Carstensen auch keine Mühen gescheut, den Freunden in Chambéry ein besonderes Geschenk – wenn auch nur auf Zeit – zu machen: Wenn am Freitag, 2. November, in der Partnerstadt die Ausstellung "La Guerre et Après" – Krieg und Nachkriegszeit – eröffnet wird, sind 100 Werke aus Beständen des Kunstmuseums Albstadt zu sehen, darunter "Erwachen", eine Gouache von Otto Dix, eines der wertvollsten Werke des Kunstmuseums Albstadt.

Bevor Mertens die kostbare Fracht nach Chambéry begleitete, brachten sie und ihr Mann das Gemälde, das von der Freunde am Ende des Krieges erzählt, zunächst zu Restauratorin Bettina Bünte, die es mit einem Spezialverfahren reisetauglich machte. Denn die vor 100 Jahren aufgepinselten Wasserfarben sind empfindlich und mussten bedampft werden, um die Reise in der Klimakiste gut zu überstehen.

Ein Höhepunkt des Wochenendes wird das Konzert "Gesänge von Krieg und Frieden – Chants de Guerre et de Paix" sein, das der Kammerchor Ebingen unter der Leitung von Brigitte Wendeberg, unterstützt von Lektorin Jocelyne Tournier, gibt.