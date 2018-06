Albstadt "Korrekturen sind das entscheidende Element"

Jährlich veranstaltet der Württembergische Fußballverband einen Basis-Lehrgang als dezentrale Trainerschulung. Die einzelnen Bezirke suchen die Vereine aus, deren Sportgelände mit Umfeld dafür geeignet erscheint. "Mit dem FC Onstmettingen hatten wir einen guten Gastgeber", sagt Schlude, nachdem die Schulungen in den vergangenen Jahren im unteren Bereich des Bezirkes Zollern stattgefunden hatten.

Theoretische und praktische Unterrichtseinheiten standen auf dem Stundenplan der angehenden Trainer, die außerdem Einblicke in die Trainingslehre erhielten. Für sie ist die Veranstaltung der Einstieg in die lizenzierte Trainerausbildung zum Fußballtrainer C. Anschließend können sie von drei Profilehrgängen "Kinder", "Jugend" und "Erwachsene" zwei auswählen, bevor sie mit dem Prüfungslehrgang die Lizenzausbildung abschließen. Die Hauptaufgabe des Trainers, jeden Spieler sowie die Mannschaft insgesamt zu verbessern, funktioniert nur, wenn er Fehler erkennt und beheben kann. Die Korrekturen von Übungen und Spielformen sind das entscheidende Element, das Fußballer voranbringt.

Das Fußballtraining der 35 Teilnehmer, darunter zwei Frauen, war alters- und entwicklungsgerecht und zeigte den Trainern außerdem, wie sie den Kindern und Jugendlichen neben Technik und Taktik auch noch Spaß vermitteln können. Dies gelang aus Sicht von Wolfgang Schlude den Referenten Marco Knipp, Jürgen Fischer und Marc Schuster mit ihrem Fachwissen auf überzeugende Art. Sie wiesen die Lehrgangsteilnehmer in die Themenbereiche ein.