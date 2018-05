Albstadt Korn Recycling im Jubiläumsjahr auf der IFAT

Auf 230 000 Quadratermetern Fläche zeigen hoch spezialisierte Unternehmen aus dem Mittelstand sowie globale Systemanbieter die gesamte Angebotspalette der Umwelttechnologie. Korn ist am Gemeinschaftsstand Baden-Württemberg in Halle A1 am Stand 431/530 vertreten, wo 17 Unternehmen unter Federführung der Baden-Württemberg International GmbH – ein Kompetenzzentrum für das Land zur Internationalisierung von Wirtschaft und Wissenschaft, Stuttgart – die Umwelt- und Wirtschaftstechnologie des Landes präsentieren. Die Schlüsselbranche erwirtschaftet in Baden-Württemberg mit gut 15 000 Beschäftigten in etwa 900 Betrieben – wie Korn überwiegend aus dem Mittelstand – rund 3,6 Milliarden Euro Jahresumsatz.

Geschäftsführer Alexander Korn ist zuversichtlich, dass sich der Aufwand, wie in den Jahren zuvor, rechnen wird. "Auch unsere Mitarbeiter sind natürlich gespannt, was wir an Erfolgsmeldungen, etwa hinsichtlich ausbaufähiger oder neuer Kontakte, aus München mit nach Hause bringen", umschreibt Korn die Erwartungshaltungen. Erste Tendenzen werden sich bereits während sowie unmittelbar nach der Messe zeigen. Mit konkreten Ergebnissen rechnet der Firmenchef spätestens zum 40 Jubiläum im September.

Für Wolfgang Kowalczyk und Andreas Reiff aus der Korn-Geschäftsleitung sind persönliche Gespräche und nachhaltige Kontaktpflege entscheidende Punkte, die zum Messeerfolg beitragen. "Wir legen schon immer Wert darauf, nah am Kunden zu sein und Partnerschaft zu leben. Erfolgsfaktoren, die unser Tagesgeschäft prägen und die wir in München dem internationalen Fachpublikum vermitteln möchten."