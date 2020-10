Albstadt Kopfbewegung provoziert Fausthiebe ins Gesicht

Genau das dachte jedoch der Angeklagte und rief noch im Bad seinen älteren Bruder an - als Verstärkung, falls die Situation eskalieren sollte. Außerdem forderte er den erwähnten Kumpan des 41-Jährigen, der gerade mit seinen Kindern am Zusammenpacken war, auf, mitzukommen. Der meinte, es sollten doch einfach alle nach Hause gehen, doch der Angeklagte beharrte darauf, die Sache auszutragen - in seiner Kultur mache man das so. Worauf sein Gegenüber nur müde gelächelt haben will - und der Angeklagte noch ärgerlicher wurde.

Am Ausgang des Badkap traf man sich zur weiteren Klärung. Das Gespräch verlief halbwegs ruhig, bis der 41-Jährige den Angeklagten fragte, warum er nicht verstehen wolle - ob er denn dumm sei? Darauf schlug dieser ihn ins Gesicht, so dass er von der Mauer, auf der er saß, nach hinten kippte und für einen Moment das Bewusstsein verlor. Sein Kumpan, der mittlerweile ebenfalls eingetroffen war, eilte ihm zu Hilfe und erhielt darauf ebenfalls einen Faustschlag - er habe ihn zuvor ausgelacht, gab der Angeklagte zur Begründung an.

Hauptangeklagter soll Kokain gekauft haben

Wann sein älterer Bruder hinzugekommen war, wurde in der Verhandlung am Mittwoch nicht so recht klar. Er hatte erwiesenermaßen nicht selbst zugeschlagen, war aber offenbar mit seinem Auto nahe an die Gruppe herangefahren. Er soll die beiden Gegenspieler mit einem Schlagstock einschüchtert, diesen aber wieder weggepackt haben, ehe die Polizei eintraf. Die Kontrahenten des Büderpaars erlitten durch die Faustschläge Prellungen am Kopf, der 41-Jährige zudem eine Gehirnerschütterung. Zudem hatte er sich im Fallen Verletzungen an den Beinen zugezogen und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

Zum Thema Drogen: Dem Hauptangeklagten wird zudem zur Last gelegt, mehrmals Kokain gekauft zu haben - ein Vorwurf, zu dem weder er noch der Dealer, von dem er das Rauschgift bezogen haben soll, sich äußern wollte. Die Ermittler waren ihnen durch einen Chat, in dem sieh angeblich die Übergabe verabredet hatten, auf die Spur gekommen. Ein Urteil fiel am Mittwoch nicht; der Prozess wird am Montag, 26. Oktober, um 8.30 Uhr fortgesetzt.